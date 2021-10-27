Унизительное поражение Украины, Ломаченко и Усик лучше братьев Кличко: новости спорта 26 октября

Во вторник, 26 октября, произошло немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Женская сборная Украины разгромно проиграла Испании в отборе на ЧМ-2023

Женская сборная Украины потерпела поражение в домашнем матче против Испании (0:6) в отборе на чемпионат мира-2023. В предыдущем матче была разгромлена сборная Фарерских островов – 4:0.

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Это была первая встреча за 23 года между командами: в 1997 и 1998 годах, играя в отборе на чемпионат мира, сборная Украины дважды одержала победу.

Что повторения такого результата не будет, стало ясно еще в первом тайме. Сначала Путельяс удачно добила мяч в наши ворота после отскока, а на 22 минуте Исаса, делая пас, случайно записала на свой счет гол – мимо катящегося в створ мяча синхронно махнули наши вратарь с защитницей и форвард гостей.

Во втором тайме игра вроде бы стала лучше, было несколько моментов, но только сначала. А в конце игры украинки опустили руки и позволили соперницам отличиться еще четырежды после грубых обрезок.

Ломаченко и Усик лучше братьев Кличко

Феноменальная Испания забила 23 гола в трех матчах, а наша сборная будет ждать ноябрь, чтобы набрать свои очки в матче с Шотландией.

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер назвал топ-5 лучших украинских боксеров. В этот список попали и братья Кличко.

По словам Дага Фишера, Василий Ломаченко – сильнейший украинец в истории бокса. Рейтинг лучших украинских боксеров по мнению Дага Фишера:

Василий Ломаченко Александр Усик Владимир Кличко Виталий Кличко Луис "Кид" Каплан

Наверное, мало кто знает, что американский боксер Каплан имеет украинские корни.

Вы, наверное, не знакомы с Капланом, но он родился в Киеве в 1901 году, переехал в Коннектикут, когда был ребенком, начал заниматься боксом, перешел в профессионалы в подростковом возрасте и выиграл титул в полулегком весе в 1925 году,

– отмечает автор.

Главный редактор издания The Ring отмечает, что Каплан был занесен в Международный зал боксерской славы посмертно в 2003 году.

Представлены медали зимней Олимпиады-2022

Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине впервые представили дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Медали будут вручать победителям и призерам зимних Игр в Пекине.

На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти олимпийских колец. Вокруг колец полное название зимней Олимпиады-2022 на английском языке. На обороте медали эмблема Игр и полное название Олимпиады на китайском языке. Также эта сторона украшена кольцами, на которых расположены 24 точки. Это символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.

Коробки для медалей изготовлены из бамбука. Это, по мнению организаторов, подчеркивает особенности китайской культуры. Также в Оргкомитете заверили, что коробки с бамбука соответствуют концепции экологических Олимпийских игр.

Определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Украины по футболу

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада-2020 продлится с 4 по 13 марта.

Стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины растянута на три дня. Первыми выясняли отношения Металлист 1925 и Александрия. Борьбы в игре не вышло. Харьковчане были разбиты – 5:2.

Два гола Александрия забила в середине первого тайма, отличился Мустафаев, а на 52-й минуте Копина довел счет до 3:0.

В дальнейшем команды дважды обменялись забитыми голами: Криськив и Ременюк метко били за Металлист 1925, Кирюханцев и Устименко – за Александрию.