Жіноча збірна України розгромно програла Іспанії у відборі на ЧС-2023

Жіноча збірна України зазнала поразки у домашньому матчі проти Іспанії (0:6) у відборі на чемпіонат світу-2023. У попередньому матчі було розгромлено збірну Фарерських островів – 4:0.

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Це була перша зустріч за 23 роки між командами: у 1997 та 1998 роках, граючи у відборі на чемпіонат світу, збірна Україна двічі здобула перемогу.

Що повторення такого результату не буде, зрозуміло стало ще у першому таймі. Спочатку Путельяс вдало добила м'яч у наші ворота після відскоку, а на 22 хвилині Ісаса, роблячи пас, випадково записала на свій рахунок гол – повз м'яч, що котився в площину, синхронно махнули наші воротар із захисницею та форвард гостей.

У другому таймі гра начебто стала краще, було кілька моментів, але тільки спочатку. А наприкінці гри українки опустили руки і дозволили суперницям відзначитися ще чотири рази після грубих обрізок.

Феноменальна Іспанія забила 23 голи у трьох матчах, а наша збірна чекатиме на листопад, щоб набрати свої очки у матчі з Шотландією.

Ломаченко та Усик кращі за братів Кличків

Головний редактор видання The Ring Даг Фішер назвав топ-5 найкращих українських боксерів. До цього списку потрапили і брати Клички.

За словами Дага Фішера Василь Ломаченко – найсильніший українець в історії боксу. Рейтинг найкращих українських боксерів на думку Дага Фішера:

Василь Ломаченко Олександр Усик Володимир Кличко Віталій Кличко Луїс "Кід" Каплан

Певно, що мало хто знає, що американський боксер Каплан має українське коріння.

Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році,

– зазначає автор.

Головний редактор видання The Ring наголошує на тому, що Каплан був занесений до Міжнародної зали боксерської слави посмертно у 2003 році.

Представлено медалі зимової Олімпіади-2022

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні вперше представили дизайн олімпійських та паралімпійських медалей. Медалі будуть вручати переможцям та призерам зимових Ігор у Пекіні.

На лицьовій стороні медалей вигравіюваний логотип п'яти олімпійських кілець. Довкола кілець повна назва зимової Олімпіади-2022 англійською мовою. На звороті медалі емблема Ігор та повна назва Олімпіади китайською мовою. Також ця сторона прикрашена кільцями, на яких розташовано 24 точки. Це символізує зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

Коробки для медалей виготовлені з бамбука. Це, на думку організаторів, підкреслює особливості китайської культури. Також в Оргкомітеті запевнили, що коробки з бабку відповідають концепції екологічних Олімпійських ігор.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого 2022 року. Паралімпіада-2020 триватиме з 4 до 13 березня.

Визначився перший чвертьфіналіст розіграшу Кубку України з футболу

Стадія 1/8 фіналу розіграшу Кубку України розтягнута на три дні. Першими з’ясовували стосунки Металіст 1925 і Олександрія. Боротьби в грі не вийшло. Харків’яни були биті – 5:2.

Два голи Олександрія забила в середині першого тайму, відзначився Мустафаєв, а на 52-й хвилині Копина довів рахунок до 3:0.

Надалі команди двічі обмінялися забитими голами: Криськів і Ременюк влучно били за Металіст 1925, Кирюханцев і Устименко – за Олександрію.