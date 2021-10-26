Коробки для медалей из бамбука

На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти олимпийских колец. Вокруг колец полное название зимней Олимпиады-2022 на английском языке.

Достойно внимания В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2022 в Пекине

На обороте медали эмблема Игр и полное название Олимпиады на китайском языке. Также эта сторона украшена кольцами, на которых расположено 24 точки.

Это символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.

Коробки для медалей изготовлены из бамбука. Это, по мнению организаторов, подчеркивает особенности китайской культуры. Также в Оргкомитете заверили, что коробки из бамбука соответствуют концепции экологических Олимпийских игр.



Медали Олимиады-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022



Медали Олимиады-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022



Медали Олимиады-2022 / Фото twitter.com/Beijing2022

Также Оргкомитет представил видео, которое должно помочь болельщикам понять концепцию дизайна медалей Игр в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада-2020 продлится с 4 по 13 марта.