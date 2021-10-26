Украина – Испания 0:6
Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (авт.), Редондо, 90+2
К слову С Малиновским, Коваленко и Гармашем – объявлен состав сборной Украины на матчи в ноябре
Это была первая встреча за 23 года между командами: в 1997 и 1998 годах, играя в отборе на чемпионат мира, сборная украины дважды одержала победу.
Что повторения такого результата не будет, понятно стало еще в первом тайме. Сначала Путельяс удачно добила мяч в наши ворота после отскока, а на 22 минуте Исаса, делая пас, случайно записала на свой счет гол – мимо мяча, который катился в створ, синхронно махнули наши вратарь с защитницей и форвард гостей.
Во втором тайме игра вроде бы стала лучше, было несколько моментов, но только сначала. А в конце игры украинки опустили руки и позволили соперницам забить еще четыре раза после грубых обрезок.
Феноменальная Испания забила 23 гола в трех матчах, а наша сборная будет ждать ноября, чтобы набрать свои очки в матче с Шотландией.
Украина – Испания видеообзор