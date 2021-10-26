Лучшие украинские боксеры по мнению Фишера
По словам Дага Фишера Василий Ломаченко – сильнейший украинец в истории бокса.
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Рейтинг лучших украинских боксеров по мнению Дага Фишера:
- Василий Ломаченко
- Александр Усик
- Владимир Кличко
- Виталий Кличко
- Луис "Кид" Каплан
Вероятно, что мало кто знает, что американский боксер Каплан имеет украинские корни.
Вы, видимо, не знакомы с Капланом, но он родился в Киеве в 1901 году, переехал в Коннектикут, когда был ребенком, начал заниматься боксом, перешел в профессионалы в подростковом возрасте и выиграл титул в полулегком весе в 1925 году,
– отмечает автор.
Главный редактор издания The Ring акцентирует внимание на том, что Каплан был занесен в международный зал боксерской славы посмертно в 2003 году.
"За свою 15-летнюю профессиональную карьеру он одержал 109 побед, включая победы над коллегами из Зала славы Билли Петроллем, Баттлингом Баталино и Сэмми Манделлом", – сказал Фишер.
- Каплан и его семья эмигрировали в США из Украины, когда ему было пять лет.
- В 1925 году он стал чемпионом мира в полулегком весе.
- В 1926 отказался от титула чемпиона и перешел в высшую весовую категорию.
- Потерпев поражение в 1933 году в бою с Кокоа Кид закончил свою боксерскую карьеру.