Лучшие украинские боксеры по мнению Фишера

По словам Дага Фишера Василий Ломаченко – сильнейший украинец в истории бокса.

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Рейтинг лучших украинских боксеров по мнению Дага Фишера:

Василий Ломаченко Александр Усик Владимир Кличко Виталий Кличко Луис "Кид" Каплан

Вероятно, что мало кто знает, что американский боксер Каплан имеет украинские корни.

Вы, видимо, не знакомы с Капланом, но он родился в Киеве в 1901 году, переехал в Коннектикут, когда был ребенком, начал заниматься боксом, перешел в профессионалы в подростковом возрасте и выиграл титул в полулегком весе в 1925 году,

– отмечает автор.

Главный редактор издания The Ring акцентирует внимание на том, что Каплан был занесен в международный зал боксерской славы посмертно в 2003 году.

"За свою 15-летнюю профессиональную карьеру он одержал 109 побед, включая победы над коллегами из Зала славы Билли Петроллем, Баттлингом Баталино и Сэмми Манделлом", – сказал Фишер.