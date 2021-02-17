Артем Прима единственный из мужской сборной Украины по биатлону, кто сумел пробиться в масс-старт чемпионата мира по биатлону-2021.

Прима пробился в масс-старт по итогам мужской индивидуальной гонки, которая состоялась 17 февраля. В ней Артем занял 9-ю строчку.

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33-летний украинец во второй раз в карьере выступит в масс-старте на чемпионате мира. Впервые Прима выступил в масс-старте чемпионата мира-2020.

Тогда в итальянском Антхольце украинский биатлонист финишировал 20.

Почему другие украинцы не пробились в масс-старт

В гонке с массовым стартом 21 февраля выступят 30 биатлонистов. Кроме Примы, шансы на масс-старт были у Богдана Цымбала и Дмитрия Пидручного.

Цимбал за решение главного тренера сборной Украины Юрая Санитры пропустил "индивидуалку". В итоге Богдана опередили на одно очко канадец Кристиан Гоу и швед Йеспер Нелин.

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И все же Цымбал имеет небольшие шансы принять участие в гонке, ведь стал первым запасным перед масс-стартом. Для этого нужно, чтобы кто-то из биатлонистов отказался принять участие в гонке.

В то же время Дмитрий Пидручный не смог финишировать в зачетной зоне в индивидуальной гонке. Подручный также имеет теоретические шансы на участие в гонке. Но для этого нужно, чтобы в ней не приняли участие аж три спортсмена.

В женском масс-старте Украину представят Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.

Мужской масс-старт состоится 21 февраля и начнется в 16:15. Женская гонка пройдет в тот же день, но начнется в 13:30.