Артем Прима єдиний з українців кваліфікувався у мас-старт ЧС-2021 з біатлону
Артем Прима єдиний з чоловічої збірної України з біатлону, хто зумів пробитися у мас-старт чемпіонату світу з біатлону-2021.
Джерело:24 канал
Прима пробився до мас-старту за підсумками чоловічої індивідуальної гонки, яка відбулася 17 лютого. У ній Артем посів 9-у сходинку.
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33-річний українець вдруге у кар'єрі виступить у мас-старті на чемпіонаті світу. Вперше Прима виступив у мас-старті чемпіонату світу-2020.
Тоді в італійському Антхольці український біатлоніст фінішував 20.
Чому інші українці не пробилися у мас-старт
У гонці з масовим стартом 21 лютого виступлять 30 біатлоністів. Окрім Прими, шанси на мас-старт мали Богдан Цимбал та Дмитро Підручний.
Цимбал за рішення головного тренера збірної України Юрая Санітри пропустив "індивідуалку". У підсумку Богдана випередили на одне очко канадець Крістіан Гоу та швед Єспер Нелін.
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Та все ж Цимбал має невеликі шанси взяти участь у гонці, адже став першим запасним перед мас-стартом. Для цього потрібно, щоб хтось з біатлоністів відмовився взяти участь у гонці.
Водночас Дмитро Підручний не зміг фінішувати в заліковій зоні в індивідуальній гонці. Підручний також має теоретичні шанси на участь у гонці. Та для цього потрібно, щоб у ній не взяли участь аж три спортсмени.
У жіночому мас-старті Україну представлять Олена Підгруша й Дар'я Блашко.
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