На чемпионате мира по биатлону в четверг, 18 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на гонку.

Украину в синг-миксте представят Артем Прима и Дарья Блашко. Эстафета начнется в 16: 15 по киевскому времени.

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Как Прима и Блашко выступают на ЧМ-2021

Прима и Блашко – одни из лучших в составе Украины на чемпионате мира в Поклюке, хотя и не завоевали медалей.

Прима в гонке преследования занял 8 место, а в "индивидуалке" показал 9 время. В спринте Артем занял 20 место. Также Прима удачно выступил в смешанной эстафете, в которой Украина заняла 4 место.

Дарья Блашко выступила только в двух гонках. В спринте она продемонстрировала 14 время, а в гонке преследования заняла 24 место. Для Блашко это дебютный чемпионат мира.

Что такое синг-микс? Это одиночная смешанная эстафета, в которой каждую страну представляют один биатлонист и биатлонистка. Гонку начинают женщины, которые проходят 2 огневых рубежа и передают эстафету мужчинам. Всего каждый биатлонист преодолевает два этапа, в которые входят 4 огневых рубежа.



Календарь ЧМ-2021 по биатлону / инфографика Спорт 24

В 2020 году на чемпионате мира в Антхольце Украина заняла 10 место в синг-миксте. Украину представили Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.