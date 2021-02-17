Сборная Украины по биатлону назвала состав на синг-микст чемпионата мира-2021
На чемпионате мира по биатлону в четверг, 18 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на гонку.
Источник:Biathlon.com.ua
Украину в синг-миксте представят Артем Прима и Дарья Блашко. Эстафета начнется в 16: 15 по киевскому времени.
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Как Прима и Блашко выступают на ЧМ-2021
Прима и Блашко – одни из лучших в составе Украины на чемпионате мира в Поклюке, хотя и не завоевали медалей.
Прима в гонке преследования занял 8 место, а в "индивидуалке" показал 9 время. В спринте Артем занял 20 место. Также Прима удачно выступил в смешанной эстафете, в которой Украина заняла 4 место.
Дарья Блашко выступила только в двух гонках. В спринте она продемонстрировала 14 время, а в гонке преследования заняла 24 место. Для Блашко это дебютный чемпионат мира.
Что такое синг-микс?Это одиночная смешанная эстафета, в которой каждую страну представляют один биатлонист и биатлонистка. Гонку начинают женщины, которые проходят 2 огневых рубежа и передают эстафету мужчинам. Всего каждый биатлонист преодолевает два этапа, в которые входят 4 огневых рубежа.
Календарь ЧМ-2021 по биатлону / инфографика Спорт 24
В 2020 году на чемпионате мира в Антхольце Украина заняла 10 место в синг-миксте. Украину представили Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
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