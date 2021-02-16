На чемпионате мира по биатлону 16 февраля состоялась индивидуальная гонка, по итогам которой сформировался список участников масс-старта. Украину в последней гонке ЧМ-2021 по биатлону представят две спортсменки.

Кто представит Украину

Участие в масс-старте себе гарантировали украинки Елена Пидгрушная и Дарья Блашко. Пидгрушная в "индивидуалке" не попала в зачетную зону, финишировав на 41-м месте.

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Однако Пидгрушной хватило набранных очков в других гонках, чтобы 21 февраля выступить в масс-старте.

Дарья Блашко пропустила индивидуальную гонку, поэтому не могла улучшить свое место. Но Блашко, как и Пидгрушной, хватило набранных очков, чтобы квалифицироваться в масс-старт.

Хорошие шансы принять участие в масс-старте имела Юлия Джима. Однако она финишировала только 32-й в "индивидуалке".

В целом в масс-старте участие примут 30 биатлонисток. Начало гонки 21 февраля в 13:30.

Как Украина выступает на ЧМ-2021 по биатлону

Украинские биатлонисты пока не получили ни одной медали. Лучший результат Украина продемонстрировала в смешанной эстафете, когда финишировала 4-й.

Также украинцы достойно выступили в гонке преследования. Елена Пидгрушная заняла 7-е место, а Артем Прима финишировал 8-м.



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