Приятная встреча: Ярмоленко вернулся в киевское Динамо – фото

Правый вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко прилетел в Киев. Бывший лидер Динамо решил воспользоваться случаем и посетить академию родного клуба.

Возвращение звездного лидера

Андрей Ярмоленко решил сделать приятное для воспитанников Динамо. Футболист встретился с юными будущими игроками основной команды.

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Вингер прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020. Чемпионат Англии завершен, поэтому Ярмоленко может полностью сконцентрироваться на выступлениях за сборную Андрея Шевченко.

Ярмоленко не сумел провести хороший сезон в английском клубе из-за травмы. После восстановления в последний раз 31-летний вингер выходил в футболке "молотобойцев" 9 мая против Эвертона. В той игре Андрей провел на поле лишь 17 минут и не запомнился результативными действиями. За весь сезон-2020/2021 Ярмоленко сыграл 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Спасибо за визит,

– говорится в посте.

Футболист уже пропустил один матч национальной команды против Бахрейна, который завершился ничьей 1:1. А мог и вообще завершиться сенсационным поражением Украины, если бы не Виктор Цыганков. Теперь подопечных Шевченко ждут контрольные спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).