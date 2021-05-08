Украинец вышел в стартовом составе, был активен, и на 87-й минуте отдал голевую передачу, после которой счет стал 2:1.
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Правда, преимущество молотобойцы не удержали и пропустили уже в компенсированное время – матч закончился вничью 2:2.
Травма Ярмоленко
- 31-летний украинец в нынешнем сезоне явно не является игроком основы, к тому же пропустил длительное время из-за травмы. В нынешней кампании АПЛ он сыграл только 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
- Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, однако ранее британские СМИ писали о том, что клуб готов продать украинца этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.