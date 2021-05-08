Украинец вышел в стартовом составе, был активен, и на 87-й минуте отдал голевую передачу, после которой счет стал 2:1.

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Правда, преимущество молотобойцы не удержали и пропустили уже в компенсированное время – матч закончился вничью 2:2.

Травма Ярмоленко