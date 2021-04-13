По информации журналиста Педру Алмейды, "бело-синие" уже ведут переговоры с "молотобойцами" о возвращении 31-летнего украинца.
Смотрите также Украинец Малиновский признан лучшим игроком Европы за месяц
Эту информацию сразу подхватил паблик West Ham News, который имеет 60 тысяч подписчиков в твиттере.
Действующий контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, цена за Transfermarkt – 5 миллионов евро. В текущем сезоне вингер страдает от травм, поэтому отыграл лишь 830 минут, отметился 3 голами и 4 ассистами.
Что известно о карьере Ярмоленко в Динамо
- Ярмоленко является воспитанником Десны. С 2007-го по 2017 год выступал за Динамо.
- В составе "бело-синих" Андрей был ключевым футболистом. В активе флангового полузащитника 137 голов и 90 голевых передач в 340 матчах за киевлян.