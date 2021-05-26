Повернення зіркового лідера

Андрій Ярмоленко вирішив зробити приємне для вихованців Динамо. Футболіст зустрівся з юними майбутніми гравцями основної команди.

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Вінгер прибув до Києва напередодні збору національної команди перед Євро-2020. Чемпіонат Англії завершено, тому Ярмоленко може повністю сконцентруватись на виступах за збірну Андрія Шевченка.

Дякуємо за візит,
– йдеться у пості.

 

Футболіст вже пропустив один матч національної команди проти Бахрейну, який завершився нічиєю 1:1. А міг й взагалі завершитись сенсаційною поразкою України, якби не Віктор Циганков. Тепер на підопічних Шевченка чекають контрольні спаринги проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).