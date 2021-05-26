Возвращение звездного лидера
Андрей Ярмоленко решил сделать приятное для воспитанников Динамо. Футболист встретился с юными будущими игроками основной команды.
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Вингер прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020. Чемпионат Англии завершен, поэтому Ярмоленко может полностью сконцентрироваться на выступлениях за сборную Андрея Шевченко.
Спасибо за визит,
– говорится в посте.
Футболист уже пропустил один матч национальной команды против Бахрейна, который завершился ничьей 1:1. А мог и вообще завершиться сенсационным поражением Украины, если бы не Виктор Цыганков. Теперь подопечных Шевченко ждут контрольные спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
- Ярмоленко провел в структуре Динамо более 9 лет (2008/2017 годы). Андрей был одним из лидеров команды, который привлек внимание дортмундской Боруссии и в 2018 году переехал в Бундеслигу.
- Летом 2021 года футболист мог вернуться в киевский клуб. Однако приглашение звездного украинца не входило в приоритетные трансферные планы тренера Мирчи Луческу.
- Ярмоленко не смог себя сполна зарекомендовать себя в европейских чемпионатах из-за травм. Вингер недавно отметился результативным ассистом за Вест Хэм U-23 в матче против сверстников Арсенала.