Возвращение звездного лидера

Андрей Ярмоленко решил сделать приятное для воспитанников Динамо. Футболист встретился с юными будущими игроками основной команды.

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Вингер прибыл в Киев накануне сбора национальной команды перед Евро-2020. Чемпионат Англии завершен, поэтому Ярмоленко может полностью сконцентрироваться на выступлениях за сборную Андрея Шевченко.

Спасибо за визит,
– говорится в посте.

 

Футболист уже пропустил один матч национальной команды против Бахрейна, который завершился ничьей 1:1. А мог и вообще завершиться сенсационным поражением Украины, если бы не Виктор Цыганков. Теперь подопечных Шевченко ждут контрольные спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).