Киевский клуб не сможет позволить себе его трансфер, который сейчас оценивается в пять миллионов евро. Кроме того, приглашение звездного украинца не входит в приоритетные планы главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

Немного ранее Динамо начало переговоры о возвращении Ярмоленко в клуб, – журналист

Также отмечается, что зарплата Ярмоленко, которая сейчас якобы составляет 3,3 миллиона евро в год, является несовместимой с окладом других футболистов киевлян, что может привести к проблемам внутри коллектива.

Что известно о Ярмоленко сейчас