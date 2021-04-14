Киевский клуб не сможет позволить себе его трансфер, который сейчас оценивается в пять миллионов евро. Кроме того, приглашение звездного украинца не входит в приоритетные планы главного тренера Динамо Мирчи Луческу.
Немного ранее Динамо начало переговоры о возвращении Ярмоленко в клуб, – журналист
Также отмечается, что зарплата Ярмоленко, которая сейчас якобы составляет 3,3 миллиона евро в год, является несовместимой с окладом других футболистов киевлян, что может привести к проблемам внутри коллектива.
Что известно о Ярмоленко сейчас
- 31-летний украинец в нынешнем сезоне явно не является игроком основы, к тому же пропустил длительное время из-за травмы. В нынешней кампании АПЛ он сыграл лишь 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
- Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, однако ранее британские СМИ писали о том, что клуб готов продать украинца этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.