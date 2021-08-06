Президент УАФ намекнул на нового тренера сборной Украины

Уже в ближайшие дни сборная Украины по футболу получит новый тренерский штаб. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда фанаты узнают преемника Андрея Шевченко.

Новый тренер уже на пороге сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, когда сборная Украины получит нового главного тренера. Глава даже намекнул на его гражданство.

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В понедельник, 9 августа, состоится исполком УАФ, где будет представлен новый тренерский штаб "сине-желтых": "У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с одним из кандидатов, равно как ни с кем и из бывшего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте".

Рассказал Павелко и о том, можно ли будет увидеть у руля сборной иностранного специалиста.

Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную,

– ответил Андрей Павелко.

Кандидаты на пост тренера сборной Украины

1 августа стало известно, что контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет помощников украинца Андреа Малдера и Александра Шовковского.

Сергей Ребров стал одним из главных кандидатов на эту должность в национальной команде. Наставник уже даже ищет варианты, как ему досрочно разорвать контракт с клубом Аль-Айн, которым сейчас руководит специалист.

Среди вариантов возглавить сборную есть легендарный тренер Мирон Маркевич, который уже ранее работал с "сине-желтыми".

Новый тренерский штаб будет готовить команду к поединкам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие отборочные матчи для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.