Новый наставник уже на пороге сборной Украины

По информации издания, именно 47-летний наставник будет преемником Андрея Шевченко в "сине-желтой" команде. Все будет решено в ближайшее время.

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Сейчас Сергей Ребров имеет действующий контракт с Аль-Айном, который возглавил в начале июня 2021 года. Украинский тренер уже провел беседы с агентами о досрочном расторжении соглашения с клубом из ОАЭ. Все ради украинской сборной.

Контракт Реброва с Аль-Айном рассчитан до конца июня 2025 года.

До переезда в Аль-Айн Ребров возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли и венгерский Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост главного тренера сборной Украины был легендарный наставник Мирон Маркевич. Но чаши весов склонились на сторону экс-тренера киевлян.

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие матчи отбора для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.

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