Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ не вынесет решения о пожизненной дисквалификации президента Олимпика Владислава Гельзина. Об этом просил глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.

Планировалось, что вердикт будет оглашен неделей позже, первого апреля. Но и сейчас заседание не состоялось. Вероятно, оно состоится через неделю, в следующий четверг, 8 апреля.

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Скорее всего, Гельзину присудят крупный денежный штраф. И якобы сейчас "высокие договаривающиеся стороны" решают, какой именно должна быть окончательная сумма этого штрафа.

Что известно о скандале с Гельзиным