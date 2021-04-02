Президент Олимпика Гельзин не получит пожизненную дисквалификацию за скандал в прямом эфире
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ не вынесет решения о пожизненной дисквалификации президента Олимпика Владислава Гельзина. Об этом просил глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка.
Источник:Sport.ua
Планировалось, что вердикт будет оглашен неделей позже, первого апреля. Но и сейчас заседание не состоялось. Вероятно, оно состоится через неделю, в следующий четверг, 8 апреля.
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Скорее всего, Гельзину присудят крупный денежный штраф. И якобы сейчас "высокие договаривающиеся стороны" решают, какой именно должна быть окончательная сумма этого штрафа.
Что известно о скандале с Гельзиным
- 6 марта состоялся матч Олимпик-Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру-0:1.
- Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Луче.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.
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