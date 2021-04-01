Журналисты "ТаТоТаке" представили письма по делу, которое КДК рассматривает в отношении президента Олимпика Владислава Гельзина.

На победу Миная поставили 10 тысяч

В первом письме сообщается, что Гельзин звонил по WhatsApp исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и утверждал, что представители Миная поставили 10 тысяч условных единиц на матч с Олимпиком в 16-м туре.

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Тогда Гельзин также добавил, что если судейский произвол в том матче не прекратится, он сделает заявление для прессы о предвзятости арбитров и обстоятельств, которые это подтверждают.

К слову. Тогда Олимпик проиграл Минаю (2:1) – Нуриев оформил дубль с пенальти.

После этого к Гельзину обратился глава комитета этики и честной игры Франческо Баранка, который сообщил, что звонок президента Олимпика будет рассмотрен по факту неуважения к арбитрам и несообщение КДК о нарушениях со стороны Миная, он охарактеризован "как возможное применение способа, который может повлиять на ход и результат матча".

Впоследствии сам Гельзин отметил, что он не утверждает, что делали ставки представители Миная. Письма датируются 1 и 3 марта 2021 года.