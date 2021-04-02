Президент Олімпіка Гельзін не отримає довічну дискваліфікацію за скандал у прямому ефірі
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ не винесе рішення про довічну дискваліфікацію президента Олімпіка Владислава Гельзіна. Про це просив глава комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка.
Джерело:Sport.ua
Планувалося, що вердикт буде оголошено тижнем пізніше, першого квітня. Але і зараз засідання не відбулося. Ймовірно, воно відбудеться через тиждень, в наступний четвер, 8 квітня.
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Швидше за все, Гельзіну присудять великий грошовий штраф. І нібито зараз "високі договірні сторони" вирішують, якою саме має бути остаточна сума цього штрафу.
Що відомо про скандал з Гельзіним
- 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.
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