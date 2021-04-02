Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ не винесе рішення про довічну дискваліфікацію президента Олімпіка Владислава Гельзіна. Про це просив глава комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка.

Планувалося, що вердикт буде оголошено тижнем пізніше, першого квітня. Але і зараз засідання не відбулося. Ймовірно, воно відбудеться через тиждень, в наступний четвер, 8 квітня.

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Швидше за все, Гельзіну присудять великий грошовий штраф. І нібито зараз "високі договірні сторони" вирішують, якою саме має бути остаточна сума цього штрафу.

Що відомо про скандал з Гельзіним