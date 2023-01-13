"Хотели его подписать еще летом": президент Марселя раскрыл детали перехода Малиновского
Источник:Alfredopedulla.com
Руслан Малиновский с победы дебютировал за Марсель в матче против Труа. Президент "провансальцев" Пабло Лонгория прокомментировал приход украинца.
Владелец французского гранда признался, что Малиновский еще летом мог перейти в Марсель. Пабло Лонгория заверил, что Руслан именно тот футболист, которого они так искали. У "провансальцев" появилась возможность оформить переход украинца после ухода Жерсона в бразильское Фламенго.
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Лонгория: Малиновский это именно тот футболист, которого мы долго искали
Президент Марселя похвалил футбольные качества Малиновского, назвав его "прекрасным снайпером", который забил немало голов в Серии А, и хорошо проявил себя в Генте и Аталанте, а также в Лиге чемпионов.
Малиновский – именно тот футболист, которого мы долго искали. Мы хотели его подписать еще летом, но тогда не вышло. С уходом Жерсона мы искали нападающего с такими характеристиками, как у Малиновского. Он имеет профиль, который соответствует тому, что мы искали,
– сказал Руслан.
Лонгория открыл детали разговора с агентом украинского полузащитника.
С представителями Малиновского я впервые побеседовал еще в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили от агента футболиста согласие на трансфер, но тогда соглашение заключить не удалось. Но мы оставались на связи, а с отъездом Жерсона форсировали все процессы, направленные на переход Малиновского к нам.
– ответил Лонгория.
Напомним, что Руслан перешел в Марсель на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В сделке футболиста есть опция обязательного выкупа полузащитника. Ожидается, что Аталанты получит от Марселя 10 миллионов евро плюс 3 миллиона бонуса.
- Малиновский дебютировал в матче Труа – Марсель из ряда запасных. Новичок появился на поле на 67-й минуте. Руслан сразу заработал желтую карточку за грубый подкат сзади по ногам соперника. После поединка полузащитник заявил, что недоволен решением судьи, а "провансальцы" одержали победу 0:2.
- Главный тренер Марселя Игорь Тудор коротко прокомментировал переход Малиновского после его дебюта за команду.