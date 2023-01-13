"Хотели его подписать еще летом": президент Марселя раскрыл детали перехода Малиновского

Руслан Малиновский с победы дебютировал за Марсель в матче против Труа. Президент "провансальцев" Пабло Лонгория прокомментировал приход украинца.

Владелец французского гранда признался, что Малиновский еще летом мог перейти в Марсель. Пабло Лонгория заверил, что Руслан именно тот футболист, которого они так искали. У "провансальцев" появилась возможность оформить переход украинца после ухода Жерсона в бразильское Фламенго.

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Лонгория: Малиновский это именно тот футболист, которого мы долго искали

Президент Марселя похвалил футбольные качества Малиновского, назвав его "прекрасным снайпером", который забил немало голов в Серии А, и хорошо проявил себя в Генте и Аталанте, а также в Лиге чемпионов.

Малиновский – именно тот футболист, которого мы долго искали. Мы хотели его подписать еще летом, но тогда не вышло. С уходом Жерсона мы искали нападающего с такими характеристиками, как у Малиновского. Он имеет профиль, который соответствует тому, что мы искали,

– сказал Руслан.

Лонгория открыл детали разговора с агентом украинского полузащитника.

С представителями Малиновского я впервые побеседовал еще в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили от агента футболиста согласие на трансфер, но тогда соглашение заключить не удалось. Но мы оставались на связи, а с отъездом Жерсона форсировали все процессы, направленные на переход Малиновского к нам.

– ответил Лонгория.

Напомним, что Руслан перешел в Марсель на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В сделке футболиста есть опция обязательного выкупа полузащитника. Ожидается, что Аталанты получит от Марселя 10 миллионов евро плюс 3 миллиона бонуса.