Новоиспеченный новичок "провансальцев" начал поединок на скамейке запасных. Оба гола Марселя были забиты еще до выхода Малиновского на футбольное поле. Победу 0:2 гостям принесли мячи Мангулу и Веретту.

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Малиновский: Пережил свой первый успех с этой командой

Руслан появился в матче на 67-й минуте вместо Иссы Каборе. Дебют украинского полузащитника во Франции начался с желтой карточки после фола в центре поля. Руслан сзади в подкате срезал соперника.

После поединка Малиновский прокомментировал свой первый матч за Марсель и дебютное предупреждение. Украинец не согласен с решением арбитра.

Важная победа. Я счастлив, что сыграл первые минуты за Марсель и пережил свой первый успех с этой командой. Это только начало, мне еще нужно много работать, чтобы полноценно влиться в игру. Но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола, как я считаю. Мы должны были сохранить результат 2:0 и пытался помочь команде,

– рассказал Малиновский.

Руслан помог Марселю одержать свою пятую победу подряд в Лиге 1. Подопечные Игоря Тудора идут третьими, уступая только ПСЖ и Лансу. У нового клуба украинца 39 баллов.

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