Владелец французского гранда признался, что Малиновский еще летом мог перейти в Марсель. Пабло Лонгория заверил, что Руслан именно тот футболист, которого они так искали. У "провансальцев" появилась возможность оформить переход украинца после ухода Жерсона в бразильское Фламенго.

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Лонгория: Малиновский это именно тот футболист, которого мы долго искали

Президент Марселя похвалил футбольные качества Малиновского, назвав его "прекрасным снайпером", который забил немало голов в Серии А, и хорошо проявил себя в Генте и Аталанте, а также в Лиге чемпионов.