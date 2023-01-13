К концу сезона-2022/2023 Малиновский выступит на правах аренды в Марселе. После чего у французского клуба есть опция обязательного выкупа контракта футболиста.

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Малиновский: Я мог приехать сюда в августе, поэтому я следил за командой

Руслан признался, что без колебаний согласился с предложением "провансальцев". Малиновский рассказал, что интересовался со стороны Англии, но не было конкретики. Также украинец добавил, что мог еще в августе оказаться в Марселе.

Я сразу сказал "да". Ни секунды не сомневался. Предложение от Марселя было наиболее конкретным, и у меня не было сомнений. Интересовались из Англии, но это не было конкретным. Я мог приехать сюда в августе, поэтому я следил за командой. И мне очень нравится то, что они делают,

– сказал Малиновский.

Руслан рассказал об игровых позициях в сборной Украины и Аталанте.

"В сборной Украины я играл в полузащите. В Италии у меня была более атакующая позиция. Я тоже играл под номером 10, с двумя полузащитниками при поддержке форварда. Я могу играть в любом амплуа, это зависит от того, чего хочет тренер. Меня все устраивает. Атакующая позиция мне нравится больше всего, я люблю атаковать из глубины", – рассказал украинский футболист.

"Переход сюда – большой шаг вперед в моей карьере"

Новоиспеченный новичок "провансальцев" признался, что хорошо знаком с главным тренером Марселя Игорем Тудором, ранее руководившим итальянской Вероной.

Мне нравится динамичный футбол. Переход сюда – большой шаг вперед в моей карьере. Это команда, желающая выигрывать трофеи. Мне 29 лет, но я еще могу прогрессировать, я еще не достиг пика своей карьеры,

– ответил Руслан.

Дебют Малиновского, который отметился желтой карточкой, был победным в Марселе. "Провансальцы" одержали выездную победу со счётом 0:2. Голы в составе триумфаторов забивали Мангулу и Веретту.

Подопечные Тудора оформили пятую победу подряд в Лиге 1. Новый клуб Малиновского с 39 очками идет на третьем месте.