Власник французького гранда зізнався, що Маліновський ще влітку міг перейти у Марсель. Пабло Лонгорія запевнив, що Руслан є саме тим футболістом, якого вони так шукали. У "провансальців" з'явилась нагода оформити перехід українця після відходу Жерсона у бразильське Фламенго.

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Лонгорія: Маліновський це саме той футболіст, якого ми довго шукали

Президент Марселя похвалив футбольні якості Маліновського, назвавши його "чудовим снайпером", який забив чимало голів у Серії А, та гарно проявив себе у Генті та Аталанті, а також у Лізі чемпіонів.