Голы забивали Шансель Мбемба Мангулу и Жордан Веретту. Марсель побеждает уже в пяти поединках подряд в Лиге 1. Это позволяет провансальцам продолжать борьбу за чемпионство, идя третьими. Отставание от лидера ПСЖ составляет 8 очков, а ко второму месту – 2 балла.

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Тудор: Мы показали себя серьезной командой

После поединка главный наставник Марселя Игорь Тудор поделился впечатлениями от игры и дебютного матча Малиновского. Он коротко прокомментировал дебют Руслана по футболке французской команды.

"Я доволен не только результатом, но и матчем, который мы провели. Мы показали себя серьезной командой, которая знала, что делать на поле. Ключ к тому, чтобы хорошо играть каждый раз, показывать это в день матча, работать над улучшением, и мы увидим, как далеко мы сможем зайти", – рассказал тренер.

Что я больше всего ценю в игроках, то это менталитет победителя, серьезность, внимание к деталям. Мысленно нам удается концентрироваться, чтобы не совершать ошибок, мы видели это сегодня вечером. Но дорога впереди еще длинная. Малиновский? Мы счастливы, что он с нами,

– добавил Тудор.

Напомним, что Малиновский появился на поле на 67-й минуте и сразу получил желтую карточку за фол. Другими результативными действиями Руслан не отличился.

К слову. Украинский полузащитник к концу сезона-2022/2023 будет играть в аренде в Марселе. Но в арендном соглашении есть опция обязательного выкупа футболиста у Аталанты. Ожидается, что клуб из Бергамо получит за Руслана 10 миллионов плюс 3 миллиона евро бонусами.