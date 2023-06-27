Кресло для "динамовских сердец": Суркис ошеломил будущим постом Ярмоленко

Легендарный динамовец Андрей Ярмоленко в ближайшие два года будет защищать цвета родного клуба. После завершения карьеры звезда украинского футбола останется работать в Динамо.

Долгожданное возвращение легенды Динамо Андрея Ярмоленко наконец-то воплотилось в реальность. В камбеке опытного вингера лично был заинтересован главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

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Будущая должность Ярмоленко

Планируется, что Андрей Ярмоленко завершит карьеру в родном клубе, а затем получит одну из руководящих должностей в менеджменте. Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис.

Мы рассчитываем на него. У Ярмоленко большие перспективы в клубе. Мы договорились, что по завершении карьеры он возглавит серьезный департамент. Спортивный директор,

– сказал Суркис.

Напомним, что должность спортивного директора в столичном клубе преимущественно занимали "динамовские сердца": Леонид Буряк, Алексей Михайличенко. В 2021 году Михайличенко покинул кресло спортдиректора и стал работать вице-президентом УАФ. С тех пор это место вакантно.

Подготовка Динамо к новому сезону