В понедельник, 26 июня, киевские динамовцы приступят к подготовке к новому сезону. Сначала футболисты соберутся в Киеве, где пройдут углубленное медицинское обследование.

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Титулованные соперники киевлян

Футболисты национальных сборных получат больше времени на отдых и присоединятся к основной группе игроков уже в австрийском Клагенфурте. Учебно-тренировочный сбор продлится с 3-го по 21-е июля.

Согласованы три спарринга, которые состоятся на австрийском сборе. Мы уже сообщали, что 5 июля "сине-белые" встретятся с одноклубниками из Бухареста. Поединок против одного из самых титулованных клубов Румынии подопечные Луческу проведут в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадионе "Жак Леман Арена".

8 июля динамовцы сыграют против представителя австрийской Бундеслиги команды Вольфсбергера. А 12 июля киевляне проведут поединок против главного обидчика украинских команд – швейцарского Янг Бойза. Напомним, что "пчелы" поочередно выбивали из квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер (в 2016 году) и столичное Динамо (в 2017 году).

Отметим, что это не окончательный перечень спаррингов. Позже станут известны другие соперники динамовцев на австрийском сборе.

Список контрольных матчей Динамо

5 июля. Динамо Киев – Динамо Бухарест

8 июля. Динамо Киев – Вольфсбергер

12 июля. Динамо Киев – Янг Бойз

Важно! Старт чемпионата Украины сезона-2023/2024 запланирован на 29 июля (базовая дата). Еврокубковый путь динамовцы начнут с третьего раунда квалификации Лиги конференций (10 и 17 августа).