Президент киевского Динамо Игорь Суркис сообщил о прекращении сотрудничества с Артемом Бесединым. Игрок вернулся в столицу Украины после аренды в Омонию, но стороны решили, что дальше будут двигаться по отдельности.
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Несмотря на долгосрочный контракт, сотрудничество приостановлено
Черная полоса украинского форварда продолжается. После годовой дисквалификации из-за проваленного теста на допинг, украинский форвард получил ужасную травму на Евро-2020 и смог вернуться на поле только зимой 2022 года. Беседин провел осеннюю часть сезона-2022/2023 в составе Динамо, а вторую половину сезона – на Кипре в Омонии, где должен был вернуть уверенность в себе, но в конце аренды испытал снова травмы крестообразной связки колени. Теперь у нападающего появилась еще одна проблема – он остался без клуба.
Артем пришел ко мне на костылях – он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с Динамо, договорились о том, что он получит статус свободного агента. Желаю ему удачи,
– рассказал Суркис.
В официальном заявлении киевский клуб поблагодарил форварда за профессионализм, самоотдачу и вклад в победы команды и пожелал здоровья и успехов в дальнейшей карьере. Пока неизвестно, где продолжит футболист свою карьеру.
Артем Беседин в Динамо
- Дебютировал 11 марта 2016 в матче против Карпат.
- Сыграл за клуб 143 матча, в которых забил 35 голов и отдал 13 ассистов.
- Завоевал 2 титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок Украины.