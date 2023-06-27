Киевское Динамо официально объявило о подписание легенды клуба Андрея Ярмоленко. Звездный футболист будет выступать в бело-синей футболке в течение двух ближайших лет.

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Президент столичного клуба Игорь Суркис не скрывал удовольствия от возвращения любимца болельщиков. Подписание опытного игрока добавит креатива и уверенности молодым динамовцам.

"Прежде всего, хочу отметить, что мы руководствовались спортивной составляющей данного трансфера. В прошлом сезоне команде не хватало качества игры и опыта в атаке, а Андрей, безусловно, футболист очень высокого уровня с огромным опытом выступлений в разных турнирах.

Ярмоленко отлично знает, как все устроено в нашем клубе, ему не понадобится время на адаптацию. Мы надеемся, что опыт и уровень игры Андрея помогут Динамо сделать шаг вперед, и команда выступит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне", – отметил Игорь Михайлович.

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Президент Динамо также подчеркнул, что в возвращении Ярмоленко был очень заинтересован наставник киевлян Мирча Луческу. Он настаивал на скорейшем возвращении капитана.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона,

– рассказал Суркис.

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