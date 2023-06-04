Денис Бойко официально покинул киевское "Динамо". Столичный коллектив эмоционально простился со своим вратарем.
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От малыша к мужчине
Денис Бойко провел последний матч в футболке "бело-синих". В матче заключительного 30-го тура УПЛ против Металлиста 1925 (1:1) голкипер вышел на замену вместо Георгия Бущана на 88-й минуте. Фанаты, которые имели возможность посмотреть матч в офлайн режиме, сопровождали Дениса скандированиями его фамилии "Бойко, Бойко, Бойко". Контракт голкипера с киевлянами истекает этим летом, а коллектив решил не продлевать соглашение с Денисом.
Стоит отметить, что Бойко еще не собирается завершать свою карьеру и вешать варежки на гвоздь. Голкипера сватают в ряд коллективов, в том числе в состояние "сына" Днепра, за который Денис феерил в свое время, Днепра-1. Однако вероятнее всего, что опытный голкипер окажется в рядах амбициозного новичка Украинской Премьер-лиги Полесья, нуждающегося в своем составе игроков такого уровня. К тому же представители Бойко уже проводили встречу с президентом житомирского клуба.
Голкипер в состоянии киевского коллектива
- Денис Бойко – воспитанник Динамо, находящийся в клубе с 6-ти лет. Однако в свое время голкипер достаточно поездил по арендам, в частности, Денис играл в футболке Оболони, Кривбасса, киевского ЦСКА и Днепра, куда впоследствии и перешел.
- Лучший период карьеры Бойко пришелся именно на пребывание в днепровском клубе. Денис с командой становился вицечемпионом Украины, играл в квалификации Лиги чемпионов и доходил с Днепром до легендарного финала Лиги Европы. Всего за днепровский коллектив Бойко провел 102 матча, а 46 игр отстоял сухо. Также после прекрасного сезона он номинировался на голкипера сезона по версии УЕФА.
- После своих феерических выступлений в Украине Денис приковал к себе внимание иностранных клубов. Сначала украинец оказался в Бешикташе, который отдал за голкипера 3,5 миллиона евро, а затем в аренде Малаге, однако ни в одном клубе за границей он заиграть не смог.
- Во время невзгод Дениса в иностранных командах Динамо нуждалось в помощи именно в позиции вратаря, поэтому Бойко вовремя пришел на помощь, сначала отыграв в киевском клубе, как арендованный игрок, а впоследствии он перешел в состояние "бело-синих" в роли свободного агента.
- За столичный коллектив Бойко провел 108 матчей, из которых 51 на "сухо". С киевлянами он становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.