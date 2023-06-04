Денис Бойко официально покинул киевское "Динамо". Столичный коллектив эмоционально простился со своим вратарем.

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Денис Бойко провел последний матч в футболке "бело-синих". В матче заключительного 30-го тура УПЛ против Металлиста 1925 (1:1) голкипер вышел на замену вместо Георгия Бущана на 88-й минуте. Фанаты, которые имели возможность посмотреть матч в офлайн режиме, сопровождали Дениса скандированиями его фамилии "Бойко, Бойко, Бойко". Контракт голкипера с киевлянами истекает этим летом, а коллектив решил не продлевать соглашение с Денисом.

Стоит отметить, что Бойко еще не собирается завершать свою карьеру и вешать варежки на гвоздь. Голкипера сватают в ряд коллективов, в том числе в состояние "сына" Днепра, за который Денис феерил в свое время, Днепра-1. Однако вероятнее всего, что опытный голкипер окажется в рядах амбициозного новичка Украинской Премьер-лиги Полесья, нуждающегося в своем составе игроков такого уровня. К тому же представители Бойко уже проводили встречу с президентом житомирского клуба.

Голкипер в состоянии киевского коллектива