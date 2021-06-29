Прервала проклятие: Швейцария впервые за 67 лет сыграет в 1/4 финале Евро или ЧМ

Сборная Франции неожиданно вылетела в 1/8 финала Евро-2020. Ее обидчиком стала Швейцария, которая наконец-то прервала свою черную полосу на крупных турнирах.

Чудо на футбольном поле от Швейцарии

Швейцарская сборная шагает за трофеем Евро-2020. Команда выбила из турнира одного из фаворитов и чемпионов мира Францию. Следующим соперником швейцарцев будет сборная Испании, которая уже кусает локти и ломает себе голову, как обыграть эту космическую команду.

Больше о матче Швейцария сенсационно выкинула Францию с Евро-2020, Мбаппе не забил решающий пенальти: видео

Швейцария впервые за 67 лет сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 или чемпионата мира. В последний раз эта сборная доходила до такой стадии еще в далеком 1954 году. Было это на чемпионате мира на родной швейцарской земле. Тогда чемпионом Европы стала Германия.

Как Швейцария "вынесла" Францию с Евро-2020: главное

Гостям удалось забить быстрый гол, который шокировал не только команду Дидье Дешама, но и весь футбольный мир. В первой 45-минутке Франция выглядела беззубо. Что не скажешь об игре во втором тайме.

Карим Бензема оформил дубль и вывел французов вперед. Поль Погба роскошным ударом увеличил преимущество и фактически расставил все точки над "и" относительно победителя матча. Но подопечные Владимира Петковича не опустили руки и перевели игру в дополнительные таймы.

В следующие 30 минут команды не смогли определить победителя. Нас ждала первая серия послематчевых пенальти на Евро-2020. Футболисты уверенно реализовывать свои 11-метровые удары. Когда к отметке подошел Мбаппе – все были уверены в Килиане, но звездный игрок не справился с волнением и промахнулся.

Голкипер Зоммер парировал удар и сначала не понял, что вывел Швейцарию в 1/4 финала Евро. Лишь через несколько секунд вратарь эмоционально вместе с командой праздновал на футбольном поле.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге.