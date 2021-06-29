Чудо на футбольном поле от Швейцарии

Швейцарская сборная шагает за трофеем Евро-2020. Команда выбила из турнира одного из фаворитов и чемпионов мира Францию. Следующим соперником швейцарцев будет сборная Испании, которая уже кусает локти и ломает себе голову, как обыграть эту космическую команду.

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Швейцария впервые за 67 лет сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 или чемпионата мира. В последний раз эта сборная доходила до такой стадии еще в далеком 1954 году. Было это на чемпионате мира на родной швейцарской земле. Тогда чемпионом Европы стала Германия.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге.

Как Швейцария "вынесла" Францию с Евро-2020: главное