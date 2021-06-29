Основное время матча между сборными Франции и Швейцарии закончился вничью 3:3. Первыми забили швейцарцы, затем французы сравняли счет и вышли вперед. И были впереди 3:1. Спаслась сборная Швейцарии благодаря голу на 90-й минуте.

Как это было Швейцария сенсационно "выкинула" Францию с Евро-2020, Мбаппе не забил решающий пенальти: видео

В овертайме обе команды голов не забили. Поэтому дело дошло до серии пенальти.

Швейцарцы все свои пять ударов реализовали. Хотя после удара Варгаса (он пробивал четвертым) Льорис таки зацепил мяч. Но отбить толком не сумел, и тот залетел в ворота.

Французы свои четыре первые удары тоже реализовали. Метко пробили Погба, Жиру, Тюрам и Кимпембе. Поэтому очередь пробивать дошла до Мбаппе. Игрок пробил слева от себя. Но Зоммер в прыжке добрался до мяча, отбив его.

Сначала ни Мбаппе, ни Зоммер так до конца и не поняли, что произошло. И только через несколько секунд швейцарского голкипера охватила радость. А в Мбаппе на лице – растерянность.

Видео серии пенальти в матче Франция – Швейцария



Швейцария победила Францию в серии пенальти и выходит в четвертьфинал. Там команда сыграет против Испании.