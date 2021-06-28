Шедевр в матче

Франция неудачно провела первый тайм. В перерыве главному наставнику Дидье Дешаму удалось найти нужные слова и достучаться до футболистов.

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Бензема сравнял счет, а уже через две минуты вывел команду вперед. На 75-й минуте Погба увеличил преимущество хозяев. Полузащитник Манчестер Юнайтед решился на удар с дальней дистанции и не прогадал. Мяч по невероятной траектории влетел в девятку ворот Зоммера – 3:1

Этот чемпионат Европы не перестает удивлять шедевральными голами.

Видео гола Погба