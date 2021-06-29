Диво на футбольному полі від Швейцарії

Швейцарська збірна крокує за трофеєм Євро-2020. Команда вибила з турніру одного з фаворитів та чемпіонів світу Францію. Наступним суперником швейцарців буде збірна Іспанії, яка вже кусає лікті та "ламає" собі голову, як обіграти цю космічну команду.

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Швейцарія вперше за 67 років зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2020 або чемпіонату світу. Востаннє ця збірна доходила до такої стадії ще у далекому 1954 році. Було це на чемпіонаті світу на рідній швейцарській землі. Тоді чемпіонами Європи стала Німеччина.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Швейцарія – Іспанія відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Санкт-Петербургу.

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