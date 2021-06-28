Неожиданное начало

Французская сборная тотально доминировала на футбольном поле. Но преимущество было в контроле мяча, но без моментов. Швейцарцы первыми размочили нули на табло.

Стоит внимания Испания в безумном матче с 8 голами вышла в четвертьфинал Евро-2020: видео

На 15-й минуте Цубер продемонстрировал великолепную технику, выполнил мастерскую передачу в штрафную, где Сеферович ударом головой шокировал Льориса – 0:1. Кажется, смена тактики Дидье Дешамом не сработала.

Напомним, что победитель встречи сыграет в 1/4 финала против Испании.

Видео гола Сеферовича