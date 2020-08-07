"Крыса и клоун": футболист "Шахтера" начал встречаться с бывшей девушкой игрока "Динамо"
Защитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Валерий Бондарь опубликовал фото в Instagram вместе с новой девушкой – Дарьей Савиной.
Интересно, что ранее Савина встречалась с форвардом "Динамо" и сборной Украины U-21 Владиславом Супрягой, пишет 24 канал.
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Выбор футболиста стал неожиданным для многих фанатов и игроков клуба "Днепр-1", в котором Супряга выступал в прошлом сезоне. Также бурная реакция была и у футболистов "Динамо".
"Если друг оказался вдруг (на языке оригинала)", – написал футболист Игорь Когут.
В свою очередь, капитан "Днепр-1" Сергей Кравченко сначала написал: "Не на того поставила", а после добавил: "Жаль Бондаря".
Позже Бондарь удалил комментарии и отключил возможность комментировать свою запись.
Что известно о Савиной и Супряге
В прошлом Дарья Савина профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из киевских вузов на двух специальностях. Она планирует пойти на курсы телеведущих и вернуться в Киев.
Супряга и Савина состояли в отношениях несколько лет. Президент "Днепра-1" Юрий Береза говорил, что "женская составляющая в переходе Супряги была важной".
Он имел в виду трансфер Супряги из "Днепра-1" в "Динамо".