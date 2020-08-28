Постол оценил свои шансы победить Рамиреса и завоевать титулы WBC и WBO
Украинский боксер 1-го полусреднего веса Виктор Постол уже 29 августа попытается во второй раз стать чемпионом мира. Украинец оценил свои шансы отобрать титулы WBC и WBO у Хосе Карлоса Рамиреса.
Затяжная подготовка
Постол рассказал, что подготовка к поединку с Рамиресом получилась затяжной. Об этом сообщает Boxing News 24.
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Все потому, что украинец готовился в США к поединку с Рамиресом, а затем отправился на бой в Китай.
Первые сборы были нелегкими, поскольку я два месяца пробыл в США, а потом мы отправились на бой в Китай. Так что подготовка получилась очень затяжной. Но сейчас все хорошо, я в порядке,
– сказал украинец.
Неплохие шансы на победу
Виктор также оценил своего оппонента и рассказал о шансах победить Рамиреса.
Хосе – отличный боец и чемпион, но я чувствую, что у меня неплохие шансы на победу,
– сказал Постол на пресс-конференции.
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Что известно о Рамиресе?Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 28-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца, и он победил техническим нокаутом в 6 раунде. В пассиве Рамиреса поражение Василию Ломаченко на чемпионате мира.
Постол – Рамирес: главное о бое
- Поединок боксеров за звание чемпиона мира WBC и WBO переносили дважды. Сначала бой должен был состояться в Китае в феврале.
- Но встречу перенесли на май в США из-за карантина в Китае. Второй раз поединок отменили из-за пандемии.
- Финальная дата поединка – 29 августа в Лас-Вегасе (США). Боксеры уже провели дуэль взглядов.