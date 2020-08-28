Украинский боксер 1-го полусреднего веса Виктор Постол уже 29 августа попытается во второй раз стать чемпионом мира. Украинец оценил свои шансы отобрать титулы WBC и WBO у Хосе Карлоса Рамиреса.

Затяжная подготовка

Постол рассказал, что подготовка к поединку с Рамиресом получилась затяжной. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Все потому, что украинец готовился в США к поединку с Рамиресом, а затем отправился на бой в Китай.

Первые сборы были нелегкими, поскольку я два месяца пробыл в США, а потом мы отправились на бой в Китай. Так что подготовка получилась очень затяжной. Но сейчас все хорошо, я в порядке,

– сказал украинец.

Неплохие шансы на победу

Виктор также оценил своего оппонента и рассказал о шансах победить Рамиреса.

Хосе – отличный боец и чемпион, но я чувствую, что у меня неплохие шансы на победу,

– сказал Постол на пресс-конференции.

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Что известно о Рамиресе? Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 28-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца, и он победил техническим нокаутом в 6 раунде. В пассиве Рамиреса Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 28-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца, и он победил техническим нокаутом в 6 раунде. В пассиве Рамиреса поражение Василию Ломаченко на чемпионате мира.

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