Украинский боксер Виктор Постол в ночь с 29 на 30 августа проведет бой против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титулы WBC и WBO можно просмотреть в Украине.

Бой между Постолом и Рамиресом состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе (США), пишет 24 канал. Начало вечера бокса от промоутерской компании Top Rank в 3 утра по киевскому времени.

К теме: Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес: прогноз букмекеров на бой за титулы WBC и WBO

Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес выйдут в ринг примерно в 5 утра по киевскому времени.

Посмотреть легально бой украинского боксера можно в Украине исключительно на платформе MEGOGO. Для этого нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку за одну гривну.

Постол – Рамирес: что на кону

Украинский боксер, который в свое время владел титулом WBC, попытается во второй раз стать чемпионом мира.

Непобедимый Хосе Карлос Рамирес выставил на кон титулы WBC и WBO в 1-м полусреднем весе.