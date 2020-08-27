Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес: где смотреть онлайн бой за титулы WBC и WBO
Украинский боксер Виктор Постол в ночь с 29 на 30 августа проведет бой против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титулы WBC и WBO можно просмотреть в Украине.
Бой между Постолом и Рамиресом состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе (США), пишет 24 канал. Начало вечера бокса от промоутерской компании Top Rank в 3 утра по киевскому времени.
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Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес выйдут в ринг примерно в 5 утра по киевскому времени.
Посмотреть легально бой украинского боксера можно в Украине исключительно на платформе MEGOGO. Для этого нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку за одну гривну.
Постол – Рамирес: что на кону
Украинский боксер, который в свое время владел титулом WBC, попытается во второй раз стать чемпионом мира.
Непобедимый Хосе Карлос Рамирес выставил на кон титулы WBC и WBO в 1-м полусреднем весе.