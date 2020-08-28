Постол оцінив свої шанси перемогти Раміреса і завоювати титули WBC і WBO
Український боксер 1-ї напівсередньої ваги Віктор Постол уже 29 серпня спробує вдруге стати чемпіоном світу. Українець оцінив свої шанси відібрати титули WBC і WBO у Хосе Карлоса Раміреса.
Затяжна підготовка
Постол розповів, що підготовка до поєдинку з Раміресом вийшла затяжною. Про це повідомляє Boxing News 24.
До теми: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: де дивитися онлайн бій за титули WBC і WBO
Все тому, що українець готувався у США до поєдинку з Раміресом, а потім вирушив на бій у Китай.
Перші збори були нелегкими, оскільки я два місяці пробув у США, а потім ми вирушили на бій у Китай. Так що підготовка вийшла дуже затяжна. Але зараз все добре, я в порядку,
– сказав українець.
Непогані шанси на перемогу
Віктор також оцінив свого опонента та розповів про шанси перемогти Раміреса.
Хосе – відмінний боєць і чемпіон, але я відчуваю, що у мене непогані шанси на перемогу,
– сказав Постол на пресконференції.
Читайте також: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: прогноз букмекерів на бій за титули WBC і WBO
Що відомо про Раміреса?Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 28-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді. У пасиві Раміреса поразка Василю Ломаченку на чемпіонаті світу.
Постол – Рамірес головне про бій
- Поєдинок боксерів за звання чемпіона світу WBC і WBO переносили двічі. Спершу бій мав відбутися у Китаї в лютому.
- Та зустріч перенесли на травень у США через карантин у Китаї. Але поєдинок вдруге скасували через пандемію.
- Фінальна дата поєдинку – 29 серпня у Лас-Вегасі (США). Боксери вже провели дуель поглядів.