Український боксер 1-ї напівсередньої ваги Віктор Постол уже 29 серпня спробує вдруге стати чемпіоном світу. Українець оцінив свої шанси відібрати титули WBC і WBO у Хосе Карлоса Раміреса.

Затяжна підготовка

Постол розповів, що підготовка до поєдинку з Раміресом вийшла затяжною. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Все тому, що українець готувався у США до поєдинку з Раміресом, а потім вирушив на бій у Китай.

Перші збори були нелегкими, оскільки я два місяці пробув у США, а потім ми вирушили на бій у Китай. Так що підготовка вийшла дуже затяжна. Але зараз все добре, я в порядку,

– сказав українець.

Непогані шанси на перемогу

Віктор також оцінив свого опонента та розповів про шанси перемогти Раміреса.

Хосе – відмінний боєць і чемпіон, але я відчуваю, що у мене непогані шанси на перемогу,

– сказав Постол на пресконференції.

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Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 28-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді. У пасиві Раміреса Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 28-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді. У пасиві Раміреса поразка Василю Ломаченку на чемпіонаті світу.

Постол – Рамірес головне про бій