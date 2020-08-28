В карьере следующего соперника Виктора Постола – чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Рамиреса есть украинский след. В 2011 году Постол пересекся с Василием Ломаченко.

Ломаченко и Рамирес встретились на чемпионате мира 2011 года в Баку (Азербайджан), пишет 24 канал. Боксеры провели бой в легком весе (60 килограммов).

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Пути боксеров пересеклись во втором круге турнира. Трехраундовый бой завершился убедительной победой Ломаченко.

Украинец выиграл со счетом 16:9. В итоге Василий стал чемпионом мира.

Ломаченко-Рамирес видео боя