Ломаченко побеждал соперника Постола – Хосе Рамиреса: как это было – видео
В карьере следующего соперника Виктора Постола – чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Рамиреса есть украинский след. В 2011 году Постол пересекся с Василием Ломаченко.
Ломаченко и Рамирес встретились на чемпионате мира 2011 года в Баку (Азербайджан), пишет 24 канал. Боксеры провели бой в легком весе (60 килограммов).
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Пути боксеров пересеклись во втором круге турнира. Трехраундовый бой завершился убедительной победой Ломаченко.
Украинец выиграл со счетом 16:9. В итоге Василий стал чемпионом мира.
Ломаченко-Рамирес видео боя
Что известно о бое Постол – Рамирес?
Бой между боксерами переносили трижды. Поединок пройдет 29 августа в США при пустых трибунах. Начало боя за титулы WBC и WBO в 5:00 утра по киевскому времени.
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