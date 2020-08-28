Украинский боксер Виктор Постол 29-го августа проведет бой за звание чемпиона мира WBC и WBO в 1-м полусреднем весе. Его соперником станет непобедимый Хосе Карлос Рамирес. Боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Оба боксера продемонстрировали, что являются джентльменами, пишет 24 канал. Дуэль взглядов обошлась без грубостей, которые присущи некоторым американским боксерам.

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Дуэль взглядов в пандемию

Уже традиционно для поединков в эпоху пандемии боксеры и все вокруг вынуждены быть в масках.

Кроме того, боксеры сохраняют дистанцию друг от друга. В конце концов, дистанция во время дуэлей взглядов никогда не помешает.

Постол – Рамирес видео дуэли взглядов

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Комментарии боксеров

Виктор Постол на пресс-конференции заявил, что длительный простой не повлияет на его готовность к бою.

"Знаете, это не новость для меня, потому что у меня были два или три таких больших перерыва до этого. Так что я к этому привык. Говоря о Хосе, то я не уверен, как это повлияет на него. Но посмотрим", - сказал Постол.

Хосе Карлос Рамирес считает, что отсутствие поединков не повлияет на него.

"Нет, не повлияет, приятель. Я, наверное, провел более сотни раундов спаррингов в этом году. Так что, знаете, мне казалось, что я никогда не покидал спортзал – 2020 год пролетел так быстро, понимаете?" – отметил Рамирес.