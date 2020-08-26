30 августа любителей бокса со всего мира ждет большой бой на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В главном поединке встретятся мексиканец Хосе Карлосос Рамирес и украинец Виктор Постол. Рамирес будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес: перед боем

Мексиканцу 28 лет. Он считается лучшим бойцом категории после того как объединил титулы. В прошлом поединке Хосе Карлос разбил Мориса Хукера и забрал его титул WBO. За всю профи карьеру Рамирес ни разу не проигрывал. Известность получил после того, как нокаутировал проспекта Майка Рида. А первый титул получил, победив решением судей Амира Имама. Послужной список: 25 побед, 17 нокаутом, без поражений, пишет 24 канал.

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Украинцу 36 лет. Он бывший чемпион мира по версии WBC. Проигрывал Постол только дважды за всю карьеру. А побеждали его такие бойцы как Теренс Кроуфорд и Джош Тейлор. В последнем бою Виктор прошел уверенно Мохаммеда Мимуна. Послужной список: 31 победа, 12 нокаутом, 2 поражения.

Виктор имеет небольшое преимущество в антропометрии. Он очень хорошо работает с дальней дистанции и умело пользуется своими рычагами. Бьет как одиночные, так и многоударные комбинации. Нестандартный стиль бокса Постола неудобен для его соперников. При сближении Виктор умело вяжет и нависает над оппонентом.

Хосе кардинально другой боец ​​по стилю. Он взрывной и агрессивный. Очень опасно действует на ближней и средней дистанции. Мастерски пробивает бодипанчи, особенно сдвоенный левый хук в печень. Рамирес всегда готов к обострению. Его даже не смущают пропущенные удары. Он чувствует себя комфортно, когда бой переходит в "рубку".

Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес: что прогнозируют букмекеры

Хосе Рамирес открылся у букмекеров явным фаворитом. На победу чемпиона PariMatch предлагает поставить с коэффициентом 1,14, в то время, как букмекер фактически не верит в претендента, выставляя коэффициент 5. Если соперники не смогут определить сильнейшего – 23.

Относительно досрочной победы, то коэффициент на Хосе Рамиреса 3,6, а на Виктора Постола 10.

Наиболее вероятным развитием боя букмекеры видят досрочную победу Рамиреса в 6-м, 7-м или 8 раундах. Коэффициент на победу мексиканца в каждом из этих раундов стоит 21. Относительно досрочной победы Постола, то скорее всего он сможет это сделать в 7 раунде – коэффициент 51.

Аналитики также прогнозируют, что в поединке состоится более 10 раундов. На это можно поставить с коэффициентом 1,3. Если же в бою будет 10 или меньше раундов, то вы сможете приумножить свою ставку на 3,4.