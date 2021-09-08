После остановки сердца на Евро: Эриксен вернулся в Милан и приступит к тренировкам

Кристиан Эриксен не собирается вешать бутсы на гвоздь. Футболист уже прилетел в Милан, где проходит медицинское обследование.

Великое возвращение не за горами

Полузащитник сборной Дании и Интера вернулся в Милан. После медицинского обследования Футболист может получить разрешение на полноценные тренировки и допуск к матчам.

Браво Я не герой, – капитан сборной Дании Кьер вспомнил жуткое падение Эриксена на Евро

Кристиан Эриксен готов вернуться на футбольное поле после остановки сердца в матче Евро-2020. Ранее сообщалось, что игрок не сможет снова надеть футболку Интера. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро рассказывал, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией.

Для возвращения в итальянский чемпионат Эриксену нужно удалить кардиостимулятор. Контракт Кристиана с Интером рассчитан до июля 2024 года. Однако у футболиста сборной Дании есть запасной вариант – возвращение в родной Аякс из Нидерландов.

У Эриксена остановилось сердце во время матча Евро-2020: главное