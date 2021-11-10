"Він викликав захват у публіки"

Ще перед початком поєдинку 9 жовтня в Лас-Вегасі Ф'юрі мав проблеми з ліктями. Для усунення болю, перед виходом на ринг боксерові робили уколи.

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Про це журналістам розповів батько та тренер Ф'юрі. Він зазначив, що від неприємних відчуттів в руках, які німіли, змінилася тактика бою.

Тайсон був майже інвалідом із самого початку. Боксерська сторона справи зникла. Я бачив в очах сина, що він просто хоче знищити суперника. І він це зробив, що викликало захват у публіки,

– розповів Джон Ф'юрі.

Та після поєдинку переможцю зробили складну операцію на ліктях.

"Після бою йому зробили операцію, яка тривала шість годин. Його лікті розібрали і видалили кісткові шпори", – сказав Ф'юрі-старший.