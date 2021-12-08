Посетит ли Камбосос бой Ломаченко в Нью-Йорке: планы абсолютного чемпиона мира
Источник:твиттер Джорджа Камбососа
Уже 11 декабря Василий Ломаченко снова выйдет на ринг. Украинский боксер попытается одержать вторую победу подряд нокаутом в бою с Ричардом Комми.
Боя Ломаченко в планах нет
Австралийский боксер поделился планами после победы над Теофимо Лопесом. Теперь Джордж Камбосос в статусе абсолютного чемпиона мира в легком весе возвращается в родную страну.
Интересно Ломаченко хочет бой с Камбососом после встречи с Комми
Об этом он написал на своей странице в твиттере. Камбосос не воспользовался возможностью посетить бой Василия Ломаченко, который состоится уже 11 декабря в Нью-Йорке.
Провел отличный день в Остине, штат Техас, делал там что-то очень крутое. Это выйдет уже завтра. Наконец я возвращаюсь в Сидней. Спасибо тебе, Америка, за любовь и поддержку. Я приехал сюда, чтобы привезти домой пять поясов, и я это сделал. Жду скорого возвращения в США,
– написал Камбосос.
Украинец уже прилетел в США, где проведет поединок против Ричарда Комми.
Напомним, что Камбосос сделал все для того, чтобы Лопес провалил свою первую защиту титулов. Теперь Джордж владеет поясами, которые когда-то принадлежали Ломаченко.
Австралиец после победного поединка пообещал дать шанс украинцу. Но впоследствии начал говорить о других соперниках.
Что известно о бое Ломаченко – Комми
- Бой состоится на арене "Мэдисон-сквер-гарден". Перед поединком выпустили официальный постер и промо боя.
- Интересно то, что для обоих боксеров это противостояние станет вторым в 2021 году. Также комми и Ломаченко имеют в своем пассиве поражение от Лопеса.
- По информации СМИ, украинец может солидно заработать за этот поединок – 750 тысяч долларов. Именно такую сумму называет пресса. Его соперник – 250 тысяч. Эти суммы могут вырасти, все зависит от покупки трансляций.
- 34-летний Ричард Комми провел в профессионалах 33 поединка, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды уступил.
- Ганец похвалил Василия накануне боя, назвав его одним из лучших боксеров мира.