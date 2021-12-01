Интересное противостояние

Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг 11 декабря 2021 года. Появилось огненное промо боя.

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Видео на своей странице в инстаграме выложил сам украинский боксер. Поединок состоится на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу нокаутом.

В видео показан момент из последних поединков и яркие выходы боксеров на ринг.

Промо поединка

Ломаченко – Комми: что известно о противостоянии