Андрей Ярмоленко дал комментарий после матча Динамо – Заря, который закончился разгромной победой киевлян (0:3). На вопрос о том, как он оценит свои шансы попасть в заявку на Евро-2024, Ярмоленко ответил, что все зависит от его игры.

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Перспектива попасть в состав сборной Украины

Полузащитник Динамо отметил, что в случае достойного уровня футбола в клубе, который понравится главному тренеру сборной, то попадет в заявку украинской команды на Евро.

Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта,

– добавил Ярмоленко.

В сезоне-2023/2024 Ярмоленко провел за Динамо 8 матчей, забил 5 голов и совершил 2 голевые передачи. Игрок пропустил долгое время из-за травмы. После сегодняшней победы киевляне поднялись на 3 место в турнирной таблице УПЛ. В сегодняшнем матче Ярмоленко отметился ассистом.

Стоит отметить. Андрей Ярмоленко сыграл наибольшее количество матчей за сборную Украины – 116 поединков.

Напомним, что команда Сергея Реброва квалифицировалась на Евро-2024 в рамках плей-офф отбора, где победила команды Боснии и Герцеговины (1:2) и Исландии (2:1). Перед самим чемпионатом Украина сыграет три товарищеских матча с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

Матчи сборной Украины на Евро-2024