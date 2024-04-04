Андрій Ярмоленко дав коментар після матчу Динамо – Зоря, який закінчився розгромною перемогою киян (0:3). На питання про те, як він оцінить свої шанси потрапити в заявку на Євро-2024, Ярмоленко відповів, що все залежить від його гри.

Читайте також Ярмоленко вийшов на п'яте місце серед бомбардирів в історії УПЛ: скільки голів до лідера

Перспектива потрапити в склад збірної України

Півзахисник Динамо зазначив, що в разі достойного рівня футболу у клубі, який сподобається головному тренеру збірної, то потрапить в заявку української команди на Євро.

Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло. Усе залежить від мене, якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита,

– додав Ярмоленко.

У сезоні-2023/2024 Ярмоленко провів за Динамо 8 матчів, забив 5 голів та здійснив 2 гольові передачі. Гравець пропустив довгий час через травму. Після сьогоднішньої перемоги кияни піднялись на 3 місце у турнірній таблиці УПЛ. У сьогоднішньму матчі Ярмоленко відзначився асистом.

Варто відзначити. Андрій Ярмоленко зіграв найбільшу кількість матчів за збірну України – 116 поєдинків.

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва кваліфікувалася на Євро-2024 в межах плей-оф відбору, де перемогла команди Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1). Перед самим чемпіонатом Україна зіграє три товариські матчі з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

Матчі збірної України на Євро-2024